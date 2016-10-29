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15 марта, 19:03 • 115835 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168591 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139190 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131555 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113480 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105861 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101732 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Д.Трамп сократил отставание от Х.Клинтон

Д.Трамп сократил отставание от Х.Клинтон

Киев • УНН

 • 9569 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп сократил свое отставание от соперницы из демократического лагеря Хиллари Клинтон до 2% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного телеканалом ABC News совместно с газетой The Washington Post, проведенного методом телефонного интервьюирования с 24 по 27 октября, за Д.Трамп готовы проголосовать 45% респондентов, в то время как за его противницу по президентской гонке - 47%. Данные за период с 20 по 23 октября свидетельствовали о том, что за миллиардера могли бы отдать свои голоса 38% опрошенных.

Экс-госсекретарь США набирала около 50%. Таким образом, за указанный период Д.Трамп улучшил свои результаты на семь процентов, Х.Клинтон же потеряла три процента.

Как отмечают организаторы опроса, динамика показателей связана не столько с изменениями в предпочтениях избирателей, сколько с ростом готовности сторонников республиканцев принять участие в голосовании. О своем желании прийти на выборы заявил 81% зарегистрированных избирателей, поддерживающих Республиканскую партию. Неделю назад эта цифра составляла 75%.

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