Д.Трамп сократил отставание от Х.Клинтон

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного телеканалом ABC News совместно с газетой The Washington Post, проведенного методом телефонного интервьюирования с 24 по 27 октября, за Д.Трамп готовы проголосовать 45% респондентов, в то время как за его противницу по президентской гонке - 47%. Данные за период с 20 по 23 октября свидетельствовали о том, что за миллиардера могли бы отдать свои голоса 38% опрошенных.

Экс-госсекретарь США набирала около 50%. Таким образом, за указанный период Д.Трамп улучшил свои результаты на семь процентов, Х.Клинтон же потеряла три процента.

Как отмечают организаторы опроса, динамика показателей связана не столько с изменениями в предпочтениях избирателей, сколько с ростом готовности сторонников республиканцев принять участие в голосовании. О своем желании прийти на выборы заявил 81% зарегистрированных избирателей, поддерживающих Республиканскую партию. Неделю назад эта цифра составляла 75%.