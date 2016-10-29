Д.Трамп скоротив відставання від Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп скоротив своє відставання від суперниці з демократичного табору Хілларі Клінтон до 2% голосів. Про це свідчать опубліковані в суботу результати опитування, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як свідчать результати дослідження, проведеного телеканалом ABC News спільно з газетою The Washington Post, здійсненого методом телефонного інтерв'ювання з 24 по 27 жовтня, за Д.Трампа готові проголосувати 45% респондентів, в той час як за його противниця по президентських перегонах - 47%. Дані за період з 20 по 23 жовтня свідчили про те, що за мільярдера могли б віддати свої голоси 38% опитаних.
Екс-держсекретар США набирала близько 50%. Таким чином, за вказаний період Д.Трамп поліпшив свої результати на сім відсотків, Х.Клінтон ж втратила три відсотки.
Як відзначають організатори опитування, динаміка показників пов'язана не стільки зі змінами в перевагах виборців, скільки зі зростанням готовності прихильників республіканців взяти участь в голосуванні. Про своє бажання прийти на вибори заявив 81% зареєстрованих виборців, що підтримують Республіканську партію. Тиждень тому ця цифра становила 75%.