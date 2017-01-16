Д.Трамп о А.Меркель: она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп отметил, что миграционная политика канцлера Ангелы Меркель была "катастрофической ошибкой", передает УНН со ссылкой на The Times.
"Я очень уважаю А.Меркель, но я считаю большим несчастьем то, что произошло", - добавил Д.Трамп, отметив, что он не хочет "оказаться в похожей ситуации".
"Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну ", - подчеркнул избранный президент США.
"Никто не знает, откуда они вообще прибывают. Я придерживаюсь мнения, что она (Ангела Меркель) сделала катастрофическую ошибку, очень серьезную ошибку ".
Как сообщал УНН, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует в ходе предстоящих встреч с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом обсудить опасности политики протекционизма в экономике.