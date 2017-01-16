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Д.Трамп про А.Меркель: вона зробила катастрофічну помилку, дозволивши всім цим нелегалам в'їхати в країну

Д.Трамп про А.Меркель: вона зробила катастрофічну помилку, дозволивши всім цим нелегалам в'їхати в країну

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Обраний президент США Дональд Трамп зазначив, що міграційна політика канцлера Ангели Меркель була “катастрофічною помилкою”, передає УНН з посиланням на The Times.

“Я дуже поважаю А.Меркель, але я вважаю великим нещастям те, що сталося,” — додав Д.Трамп, зазначивши, що він не хоче “виявитися в схожій ситуації”.

“Я не знаю її і ніколи з нею не зустрічався. У мене є відчуття, що вона видатний керівник, але я вважаю, що вона зробила катастрофічну помилку, дозволивши всім цим нелегалам в’їхати в країну”, — підкреслив обраний президент США.

“Ніхто не знає, звідки вони взагалі прибувають. Я дотримуюся думки, що вона (Ангела Меркель) зробила катастрофічну помилку, дуже серйозну помилку”.

Як повідомляв УНН, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель планує під час майбутніх зустрічей з новообраним президентом США Дональдом Трампом обговорити небезпеки політики протекціонізму в економіці.

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