Д.Трамп планирует приостановить прием беженцев в США

"Госсекретарь США должен приостановить на 120 дней программу приема беженцев", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что в течение этого времени программа должна быть пересмотрена и после ревизии ответственные ведомства должны предложить изменения, которые гарантировали бы, что беженцев не будут представлять угрозу для страны и граждан.

Кроме того, предлагается запретить прием беженцев из Сирии. При этом указ предусматривает создание безопасных зон для перемещенных гражданских лиц в самой Сирии и других странах региона.

"Госсекретарь США совместно с министром обороны должны в течение 90 дней после подписания этого указа разработать план создания безопасных районов в Сирии и в странах региона, в которых сирийские граждане, покинувшие места проживания, могли бы ожидать окончательных решений, таких как репатриация или переселение в третьи страны ", - говорится в проекте указа.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к строительству стены на границе с Мексикой.