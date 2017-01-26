Д.Трамп планує призупинити прийом біженців в США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в'їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб, передає УНН з посиланням на The New York Times.
“Держсекретар США повинен призупинити на 120 днів програму прийому біженців”, — йдеться в документі.
У ньому також зазначено, що протягом цього часу програма повинна бути переглянута і після ревізії відповідальні відомства повинні запропонувати зміни, які гарантували б те, що біженці не будуть нести загрозу для країни і громадян.
Крім того, пропонується заборонити прийом біженців з Сирії. При цьому указ передбачає створення безпечних зон для переміщених цивільних осіб в самій Сирії та інших країнах регіону.
“Держсекретар США спільно з міністром оборони повинні протягом 90 днів після підписання цього указу розробити план створення безпечних районів у Сирії та в країнах регіону, в яких сирійські громадяни, які покинули місця проживання, могли б очікувати остаточних рішень, таких як репатріація або переселення в треті країни”, — йдеться в проекті указу.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп розпорядився почати підготовку до будівництва стіни на кордоні з Мексикою.