Д.Трамп назвал проплаченными протесты из-за его налоговых отчетов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп назвал проплаченными протесты с требованием к нему опубликовать свою налоговую отчетность, передает УНН со ссылкой на BBC.
“Кто-нибудь должен разобраться, кто заплатил за вчерашние маленькие организованные митинги. Выборы закончились!” — написал Д.Трамп в Twitter.
Как отмечается, на уличных акциях, прошедших в 150 городах США, приняли участие десятки тысяч человек.
Акции совпали по времени с крайним сроком подачи налоговых деклараций — во всех американских штатах он заканчивается 15 апреля.
Д.Трамп ранее отказывался обнародовать свои налоговые декларации, хотя обычно президенты США и кандидаты в президенты обнародуют эти документы добровольно.
Согласно данным недавнего исследования, проведенного по заказу канала ABC и газеты Washington Post, 74% американцев хотят, чтобы Д.Трамп опубликовал свои налоговые декларации.
В ходе предвыборных дебатов в сентябре прошлого года кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон критиковала Д.Трампа за то, что он “не платит федеральные налоги с доходов”. Д.Трамп в ходе предвыборных дебатов подтвердил, что пользовался списанием убытков, но это вполне легально.
Как сообщал УНН, в Калифорнии на акции против Д.Трамп произошли столкновения.