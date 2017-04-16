Д.Трамп назвав проплаченими протести через його податкові звіти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав проплаченими протести з вимогою до нього опублікувати свою податкову звітність, передає УНН з посиланням на BBC.
“Хто-небудь має розібратися, хто заплатив за вчорашні маленькі організовані мітинги. Вибори закінчилися!” — написав Д.Трамп у Twitter.
Як зазначається, на вуличних акціях, що пройшли в 150 містах США, взяли участь десятки тисяч людей.
Акції збіглися за часом з крайнім терміном подачі податкових декларацій — у всіх американських штатах він закінчується 15 квітня.
Д.Трамп раніше відмовлявся оприлюднити свої податкові декларації, хоча зазвичай президенти США і кандидати в президенти оприлюднюють ці документи добровільно.
Згідно з даними недавнього дослідження, проведеного на замовлення каналу ABC та газети Washington Post, 74% американців хочуть, щоб Д.Трамп опублікував свої податкові декларації.
В ході передвиборних дебатів у вересні минулого року кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон критикувала Д.Трампа за те, що він “не платить федеральні податки з доходів”. Трамп в ході передвиборних дебатів підтвердив, що користувався списанням збитків, але це цілком легально.
Як повідомляв УНН, у Каліфорнії на акції проти Д.Трампа відбулися зіткнення.