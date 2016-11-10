Д.Трамп может помешать ЕС расширить санкции против РФ - дипломаты ЕС

Дональд Трамп, который станет президентом США в январе, сказал, что он хочет "хороших отношений" с Россией и президентом Владимиром Путиным. Соответствующие заявления вызывают беспокойство в ЕС и некоторые политики опасаются, что изменение внешнеполитического курса США Д.Трампа приведет к смягчению санкций в отношении России.

В частности, пять европейских дипломатов рассказали Reuters на условиях анонимности, что ожидается, что главные санкции против РФ будут расширены до конца следующего месяца в начале каденции Д.Трампа.

"Продление (санкций - ред.) в декабре все еще ожидается. Там нет никаких изменений по Украине... действительно нет никаких аргументов не продлевать их. Но после инаугурации Д.Трампа это может быть труднее", - сказал европейский дипломат.

При президентстве Барака Обамы США также ввели санкции против РФ, кроме того, они призвали к единству страны в этом вопросе.

Однако вопрос в целесообразности санкций еще тогда были в некоторых стран ЕС, в частности, Италии, Венгрии, Греции и Кипре, из-за их близких деловых связей с Россией.

На протяжении своей президентской кампании Дональд Трамп занял иную позицию относительно В.Путина, чем предыдущие президенты США. Поэтому европейские дипломаты опасаются, что смягчение позиции США в отношении РФ, может привести и к смягчению в отношении санкций против РФ от Европы.

Другой европейский дипломат также заявил, что ЕС должен дойти до своего окончательного решения по санкциям в декабре, потому что, если это делать в январе может повлиять Дональд Трамп со своей позицией и не будет единства среди стран ЕС по этому вопросу.

"После того, как состоится инаугурация Д.Трампа в январе, если действительно он пойдет на сближение с В.Путиным, то это приведет к разногласиям внутри ЕС в отношении России и вопросах санкций", - сказал дипломат из Брюсселя.

Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.