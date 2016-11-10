Д.Трамп може завадити ЄС розширити санкції проти РФ – дипломати ЄС

Дональд Трамп, який стане президентом США в січні, сказав, що він хоче "хороших відносин" з Росією та президентом Володимиром Путіним. Відповідні заяви викликають занепокоєння в ЄС і деякі політики побоюються, що зміна зовнішньополітичного курсу США Д.Трампом призведе до пом’якшення санкцій щодо Росії.

Зокрема, п’ять європейських дипломатів розповіли Reuters на умовах анонімності, що очікується, що головні санкції проти РФ будуть розширені до кінця наступного місяця до початку каденції Д.Трампа.

"Подовження (санкцій – ред.) в грудні все ще очікується. Там немає ніяких змін щодо в України ... дійсно немає ніяких аргументів не продовжувати їх. Але після інавгурації Д.Трампа це може бути важче" - сказав європейський дипломат.

При президентстві Барака Обами США також запровадили санкції проти РФ, крім того, вони закликали до єдності країни в цьому питанні.

Проте питання в доцільності санкцій ще тоді були в деяких країн ЄС, зокрема, Італії, Угорщини, Греції та Кіпру, через їх близькі бізнесові зв’язки з Росією.

Протягом своєї президентської кампанії Дональд Трамп зайняв інакшу позицію щодо В.Путіна, ніж попередні президенти США. Тому європейські дипломати побоюються, що пом’якшення позиції США щодо РФ, може призвести і до пом’якшення у відношенні санкцій проти РФ від Європи.

Інший європейський дипломат також заявив, що ЄС має дійти до свого остаточного рішення щодо санкцій в грудні, бо, якщо це робити в січні може вплинути Дональд Трамп зі своєю позицією і не буде єдності серед країн ЄС щодо цього питання.

"Після того, як відбудеться інавгурація Д.Трампа в січні, якщо дійсно він піде на зближення з В.Путіним, то це призведе до розбіжностей всередині ЄС щодо Росії та питання санкцій", - сказав дипломат з Брюсселю.

Як повідомляв УНН, Д.Трампа обрали президентом США.