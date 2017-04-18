Д.Симеоне назвал главный компонент для победы над "Лестером"

"Лестер" находится в приличной форме, в последних 6-7 матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне. В чем наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали ", - отметил Д.Симеоне.

Также по мнению наставника главной проблемой англичан должен послужить отличный контроль мячом игроков "Атлетико": "в последние несколько лет моя команда изо всех сил билась в любом турнире, в котором принимала участие. Это наша визитная карточка, это козырь"Атлетико". "Лестер" здорово играет дома при поддержке своих болельщиков. Нужно сыграть так, чтобы доставить хозяевам проблемы. чтобы так и получилось, мы должны как можно чаще владеть мячом ".

Напомним, что в первом противостоянии команд судьбу встречи решил единственный гол нападающего испанцев Гризманн.

Как сообщал УНН, в предыдущем туре испанской Ла Лиги футболисты "Атлетико" не реализовали два пенальти за две минуты в поединке с аутсайдером - "Осасуной".