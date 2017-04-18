Д.Сімеоне назвав головний компонент для перемоги над "Лестером"

"Лестер" знаходиться в пристойній формі, в останніх 6-7 матчах вони дуже успішно робили те, що виходило у них в минулому сезоні. У чомусь наші команди дуже схожі, у нас приблизно ті ж козирі. Гра буде такою ж, як і в Мадриді. Багато боротьби, наполеглива дуель, все вирішать деталі", - відзначив Д.Сімеоне.

Також на думку наставника головною проблемою англійців має послужити відмінний контроль м'ячем гравців "Атлетіко": "в останні кілька років моя команда щосили билася в будь-якому турнірі, в якому брала участь. Це наша візитна картка, це козир "Атлетіко". "Лестер" здорово грає вдома за підтримки своїх уболівальників. Потрібно зіграти так, щоб доставити господарям проблеми. Щоб так і вийшло, ми повинні якомога частіше володіти м'ячем".

Нагадаємо, що у першому протистоянні команд долю зустрічі вирішив єдиний гол нападника іспанців Антуана Грізманна.

Як повідомляв УНН, в попередньому турі іспанської Ла Ліги футболісти "Атлетіко" не реалізували два пенальті за дві хвилини у поєдинку з аутсайдером – "Осасуною".