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Döner Маркеты Киева получили премию Restaurant Awards от Bolt Food Ukraine

Döner Маркеты Киева получили премию Restaurant Awards от Bolt Food Ukraine

Киев • УНН

 • 336256 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Киевские заведения безопасного стритфуда Döner Маркет, которые развивает компания МХП, стали победителями премии Bolt Food Restaurant Awards. Döner Маркеты столицы выбрали лучшими в категории «Топ за свои деньги», передает УНН.

Детали

Конкурс проходил в два этапа. Сначала компания Bolt в каждой номинации отобрала самые популярные рестораны (их определяли по количеству заказов и отзывам, написанным в 2022 году). Вторым этапом конкурса стало голосование пользователей Bolt, которые среди самых популярных ресторанов выбрали те, которые им нравятся больше всего. Döner Маркеты были одним из номинантов в категории «Топ за свои деньги» — лучшее заведение по соотношению цены и качества блюда. И стали по этому критерию победителями, за что получили награду «Золотой брокколи».

Цитата

«Выбор потребителя в этой номинации — подтверждение, что наше позиционирование и развитие в сверхсложной теме вкуса и пищевой безопасности выбраны правильно. Мы предлагаем людям понятную шаурму и получаем желаемый отклик. Ведь шаурма — это, с одной стороны, любимый стритфуд, с другой — всегда немного тайна, потому что никогда не знаешь на 100%, что внутри. То, что потребители на Restaurant Awards выбрали именно Döner Маркеты, свидетельствует и о доверии, и о вкусе, и об удовлетворенности продуктом», — рассказала Наталья Шадчнева, руководитель центра развития HoReCa МХП.

В Döner Маркетах гости всегда могут насладиться шаурмой и донерами, которые готовят из качественного мяса «Наша Ряба» и Skott Smeat. Также в меню заведений есть наггетсы, сырные палочки, картофель фри и другие блюда. Визитная карточка бренда – традиционные и фирменные рецептуры, разработанные профессиональными шеф-поварами направления «стритфуд». Контроль качества и безопасности в Döner Маркетах происходит на всех этапах – от производства и тендеров поставщиков до проверок стандартов непосредственно в самих точках продаж.

«Хочу отдельно подчеркнуть важный момент: продукт Döner Маркетов – это не просто топ за свои деньги, а еще и топ безопасность за свои деньги. Я благодарен компании МХП за акценты именно на безопасности в этом направлении. Это важно для потребителей. Учитывая, что большинство мужчин сейчас в Украине, они действительно могут вкусно и безопасно поесть шаурму. Я благодарен Döner Маркетам за то, что они ломают стереотип об опасности стритфуда», – отметил Олег Демкив, руководитель отдела по работе с Партнерами Bolt Food.

Сеть Döner Маркетов насчитывает более 140 заведений по всей Украине. Почти 40 из них работают в Киеве.

Напомним

В апреле компания МХП совместно с партнером открыли в Харькове первое с 24 февраля 2022 года заведение сети безопасной уличной еды Döner Маркет. Он заработал в восстановленном после попадания вражеской ракеты ТРЦ Nikolsky.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейла. Уже сейчас МХП совместно с партнерами предлагает украинцам вкусную и безопасную шаурму и другой стритфуд в более 140 точках сети уличной еды Doner Маркет. А благодаря работе около 240 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине у потребителей есть доступ к хорошему ассортименту мяса, мясоколбасных изделий, кулинарии и других продуктов питания.

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