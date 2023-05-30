Döner Маркети Києва отримали премію Restaurant Awards від Bolt Food Ukraine

Деталі

Конкурс відбувався у два етапи. Спочатку компанія Bolt у кожній номінації відібрала найпопулярніші ресторани (їх визначали за кількістю замовлень і відгуками, написаними у 2022 році). Другим етапом конкурсу стало голосування користувачів Bolt, які серед найпопулярніших ресторанів обрали ті, що їм подобаються найбільше. Döner Маркети були одним з номінантів у категорії «Топ за свої гроші» — найкращий заклад за співвідношенням ціни та якості страви. І стали за цим критерієм переможцями, за що отримали нагороду «Золотий броколі».

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«Вибір споживача в цій номінації — підтвердження, що наше позиціонування та розвиток у надскладній темі смаку та харчової безпеки обрані правильно. Ми пропонуємо людям зрозумілу шаурму і отримуємо бажаний відгук. Адже шаурма — це, з одного боку, улюблений стритфуд, з іншого — завжди трохи таємниця, бо ніколи не знаєш на 100%, що всередині. Те, що споживачі на Restaurant Awards обрали саме Döner Маркети, свідчить і про довіру, і смак, і про задоволеність продуктом» — розповіла Наталія Шадчнєва, керівниця центру розвитку HoReCa МХП.

У Döner Маркетах гості завжди можуть посмакувати шаурмою та донерами, які готують з якісного м’яса «Наша Ряба» та Skott Smeat. Також у меню закладів є нагетси, сирні палички, картопля фрі й інші страви. Візитівка бренду – традиційні та фірмові рецептури, розроблені професіональними шеф-кухарями напряму «стритфуд». Контроль якості та безпечності в Döner Маркетах відбувається на всіх етапах – від виробництва і тендерів постачальників до перевірок стандартів безпосередньо в самих точках продажу.

«Хочу окремо підкреслити важливий момент: продукт Döner Маркетів – це не просто топ за свої гроші, а ще й топ безпека за свої гроші. Я вдячний компанії МХП за акценти саме на безпеці в цьому напрямі. Це важливо для споживачів. Враховуючи, що більшість чоловіків зараз в Україні, вони дійсно можуть смачно і безпечно поїсти шаурму. Я вдячний Döner Маркетам за те, що вони ламають стереотип про небезпечність стритфуду», – зазначив Олег Демків, керівник відділу по роботі з Партнерами Bolt Food.

Мережа Döner Маркетів налічує понад 140 закладів по всій Україні. Майже 40 із них працюють у Києві.

Нагадаємо

У квітні компанія МХП спільно з партнером відкрили у Харкові перший від 24 лютого 2022 року заклад мережі безпечної вуличної їжі Döner Маркет. Він запрацював у відновленому після влучання ворожої ракети ТРЦ Nikolsky.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Вже зараз МХП спільно з партнерами пропонує українцям смачну й безпечну шаурму та інший стритфуд у понад 140 точках мережі вуличної їжі Doner Маркет. А завдяки роботі близько 240 магазинів «М'ясомаркет» по всій Україні у споживачів є доступ до гарного асортименту мʼяса, мʼясо-ковбасних виробів, кулінарії та інших продуктів харчування.