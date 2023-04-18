У Харкові запрацював перший з лютого 2022 року Döner Mаркет

Деталі

У Döner Маркеті шаурму та донери готують з якісного м’яса від перевірених постачальників «Наша Ряба» та Skott Smeat. Також у меню закладів є нагетси, сирні палички, картопля фрі й інші страви, які стануть смачним перекусом для гостей торговельно-розважального центру.

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«Сміливість відновлюватися й працювати попри всі випробування повномасштабного вторгнення – це про український бізнес сьогодні. Ми разом з партнерами постійно працюємо над розвитком нашої мережі там, де через гарячу фазу війни на певний час зупиняли роботу окремих торгових точок. Від 24 лютого 2022 року наш Döner Маркет у Харкові не працював, бо ТРЦ, де він розташовувався, знищила російська ракета. Зараз, після відновлення центру, ми спільно з партнером знову відкрили наш заклад для відвідувачів. Сподіваємося, що він стане улюбленим місцем відпочинку для харківʼян та гостей міста», – розповів Дмитро Озеран, керівник управління по роботі з франчайзі МХП.

Харків – не єдине незламне прифронтове місто, де цієї весни запрацював Döner Маркет. Нова точка мережі нещодавно відкрилася у Словʼянську Донецької області. А незабаром великий новий заклад зʼявиться й у Запоріжжі.

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію. Одним із напрямів цієї трансформації є розвиток у сегментах HoReCa та ритейлу. Вже зараз МХП спільно з партнерами пропонує українцям смачну й безпечну шаурму та інший стритфуд у понад 120 точках мережі вуличної їжі Doner Маркет. А завдяки роботі близько 240 магазинів «М'ясомаркет» по всій Україні у споживачів є доступ до гарного асортименту мʼяса, мʼясо-ковбасних виробів, кулінарії та інших продуктів харчування.