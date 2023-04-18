В Харькове заработал первый с февраля 2022 года Döner Маркет

Детали

В Döner Маркете шаурму и донеры готовят из качественного мяса от проверенных поставщиков "Наша Ряба" и Skott Smeat. Также в меню заведений есть нагетсы, творожные палочки, картофель фри и другие блюда, которые станут вкусным перекусом для гостей торгово-развлекательного центра.

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«Смелость возобновляться и работать несмотря на все испытания полномасштабного вторжения – это об украинском бизнесе сегодня. Мы вместе с партнерами постоянно работаем над развитием нашей сети там, где из-за горячей фазы войны на время останавливали работу отдельных торговых точек. С 24 февраля 2022 года наш Döner Маркет в Харькове не работал, потому что ТРЦ, где он располагался, уничтожила российская ракета. Сейчас, после восстановления центра, мы вместе с партнером снова открыли наше заведение для посетителей. Надеемся, что оно станет любимым местом отдыха для харьковчан и гостей города», – рассказал Дмитрий Озеран, руководитель управления по работе с франчайзи МХП.

Харьков – не единственный несокрушимый прифронтовый город, где этой весной заработал Döner Маркет. Новая точка сети недавно открылась в Славянске в Донецкой области. А скоро большое новое заведение появится и в Запорожье.

Справка

МХП – международная компания в сфере агро- и пищевых технологий. В настоящее время находится на этапе трансформации в кулинарную компанию. Одним из направлений этой трансформации является развитие в сегментах HoReCa и ритейл. Уже сейчас МХП совместно с партнерами предлагает украинцам вкусную и безопасную шаурму и другой стритфуд более чем в 120 точках сети уличной еды Doner Маркет. А благодаря работе около 240 магазинов «Мясомаркет» по всей Украине у потребителей есть доступ к хорошему ассортименту мяса, мясо-колбасным изделиям, кулинарии и другим продуктам питания.