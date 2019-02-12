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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64213 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 85516 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131312 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130855 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130127 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125195 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161390 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141439 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145288 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд над Мангером взял перерыв до завтра

Суд над Мангером взял перерыв до завтра

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 12 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил до завтра перерыв в деле об избрании меры пресечения голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, передает корреспондент УНН.

Перерыв объявлен до завтра, до 12 часов. 30 мин.

Мангера подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

В ходе судебного заседания защита Мангера подала ряд ходатайств, среди которых - допросить в зале судебного заседания Игоря Павловского и Сергея Торбина, подозреваемых в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

Впрочем, суд отказал адвокатам в удовлетворении соответствующего ходатайства.

Напомним, вчера, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.

Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля.

31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.

4 ноября 2018 года, после трех месяцев лечения, активистка умерла.

28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.

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