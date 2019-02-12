Суд над Мангером взял перерыв до завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Шевченковский районный суд Киева объявил до завтра перерыв в деле об избрании меры пресечения голове Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, передает корреспондент УНН.
Перерыв объявлен до завтра, до 12 часов. 30 мин.
Мангера подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
В ходе судебного заседания защита Мангера подала ряд ходатайств, среди которых - допросить в зале судебного заседания Игоря Павловского и Сергея Торбина, подозреваемых в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.
Впрочем, суд отказал адвокатам в удовлетворении соответствующего ходатайства.
Напомним, вчера, 11 февраля, на рассмотрение в Шевченковский суд Киева поступило ходатайство об аресте главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в соучастии в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.
Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер готов сотрудничать со следствием и не собирается никуда бежать.
Мангер является экс-членом партии "Батькивщина". Он был исключен из членов партии 9 февраля.
31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда собственного дома в Херсоне, в результате чего ожогами было поражено 30% ее тела.
4 ноября 2018 года, после трех месяцев лечения, активистка умерла.
28 января, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады заслушали Виктора Гандзюка, отца погибшей Екатерины Гандзюк. Во время выступления он назвал вероятных заказчиков убийства активистки, среди которых были имена криминального авторитета Алексея Левина, который, по словам отца, сотрудничает с головой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и председателем Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и его заместителем Евгением Рищуком.