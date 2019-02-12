Cуд над Мангером взяв перерву до завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Шевченківський районний суд Києва оголосив до завтра перерву у справі щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, передає кореспондент УНН.
Перерва оголошена до завтра, до 12 год. 30 хв.
Мангера підозрюють в співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
У ході судового засідання захист Мангера подав низку клопотань, серед яких - допитати у залі судового засідання Ігоря Павловського та Сергія Торбіна, підозрюваних у причетності до нападу на Катерину Гандзюк.
Втім, суд відмовив адвокатам у задоволенні відповідного клопотання.
Нагадаємо, вчора, 11 лютого, на розгляд до Шевченківського суду Києва надійшло клопотання про арешт голови Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють у співучасті у вбивстві активістки Катерини Гандзюк.
Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер готовий співпрацювати зі слідством і не збирається нікуди тікати.
Мангер є екс-членом партії ВО "Батьківщина". Він був виключеним із членів партії 9 лютого.
31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні, внаслідок чого опіками було уражено 30% її тіла.
4 листопада 2018 року, після трьох місяців лікування, активістка померла.
28 січня, під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заслухали Віктора Гандзюка, батька загиблої Катерини Гандзюк. Під час виступу він назвав імовірних замовників убивства активістки, серед яких були імена кримінального авторитета Олексія Левіна, який, за словами батька, співпрацює з головою Херсонської облради Владиславом Мангером та головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим та його заступником Євгеном Рищуком.