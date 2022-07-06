Covid возвращается: Кипр усиливает правило ношения масок в помещении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Кипр снова ввел обязательное ношение масок в помещении для всех людей старше 12 лет из-за резкого роста количества случаев заболевания коронавирусом, сообщило в среду министерство здравоохранения средиземноморского курортного острова. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
Постановление, которое вступает в силу в пятницу, было объявлено министром здравоохранения Михалисом Хаджипантелой после заседания кабинета министров. Хотя, 1 июня, власти отменили предварительный мандат на ношение масок.
Решение последовало за новым всплеском инфекции Covid-19 в последние недели: министерство здравоохранения зарегистрировало 19 503 положительных случаев с 25 июня по 5 июля.
Хаджипантела сослался на рост количества случаев заболевания в больницах, связанных с Covid, и сказал, что инфицированные люди, свободно циркулирующие без масок, что есть одним из факторов, способствующих этому.
Согласно эпидемиологическому отчету министерства здравоохранения за прошедшую неделю, три человека умерли от Covid-19, 75 пациентов были госпитализированы, четверо в тяжелом состоянии.
28 июня маски для лица были снова введены для посещения аптек, клинических лабораторий и государственных полигонов для тестирования на Covid.
Маски для лица также необходимо носить при посещении больниц, домов престарелых и в общественном транспорте.
Власти долго не решались восстановить маски в разгар туристического сезона, опасаясь потери прибывших туристов.
Добавим
Коронавирусная инфекция в Республике Кипр с начала пандемии в марте 2020 года достигла 515 596 случаев и 1075 смертей при населении около 900 000 человек.