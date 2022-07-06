Covid повертається: Кіпр посилює правило носіння масок у приміщенні

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Постанова, яка набирає чинності у п'ятницю, була оголошена міністром охорони здоров'я Міхалісом Хаджіпантелою після засідання кабінету міністрів. Хоча, 1 червня, влада скасувала попередній мандат на носіння масок.

Рішення послідувало за новим сплеском інфекції Covid-19 в останні тижні: міністерство охорони здоров'я зареєструвало 19 503 позитивних випадків з 25 червня по 5 липня.

Хаджипантела послався на зростання кількості випадків захворювання в лікарнях, пов'язаних з Covid, і сказав, що інфіковані люди, які вільно циркулюють без масок, що є одним із факторів, що сприяють цьому.

Згідно з епідеміологічним звітом міністерства охорони здоров'я за минулий тиждень, троє людей померли від Covid-19, 75 пацієнтів було госпіталізовано, четверо у тяжкому стані.

28 червня маски для обличчя були знову введені для відвідування аптек, клінічних лабораторій та державних полігонів для тестування на Covid.

Маски для особи також необхідно носити при відвідуванні лікарень, будинків для літніх людей та в громадському транспорті.

Влада довго не наважувалася відновити маски в розпал туристичного сезону, побоюючись втрати прибулих туристів.

Додамо

Коронавірусна інфекція в Республіці Кіпр з початку пандемії у березні 2020 року досягли 515 596 виипадків та 1075 смертей при населенні близько 900 000 осіб.