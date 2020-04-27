COVID-19 за сутки подтвердили в 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. За сутки в столице коронавирусное заболевание подтвердили у 32 человек, из которых 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры. Об этом во время брифинга в понедельник заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 32 человека", - сказал Кличко.
По его словам, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице на сегодня 1220.
"Заболели (за сутки - ред.) 11 женщин в возрасте от 25 до 68 лет и 21 мужчина от 18 до 71 года. Из мужчин, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, - 20 семинаристов из Киево-Печерской лавры", - отметил городской голова.
Он добавил, что за сутки одного пациента госпитализировали в Александровской больнице, другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.
Напомним, в Украине на 9:00 27 апреля зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 220 летальных.