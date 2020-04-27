COVID-19 за добу підтвердили у 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. За добу в столиці коронавірусне захворювання підтвердили у 32 осіб, з яких 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври. Про це під час брифінгу у понеділок заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась на 32 людини”, — сказав Кличко.
З його слів, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 у столиці на сьогодні 1220.
“Захворіло (за добу — ред.) 11 жінок віком від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 до 71 року. З чоловіків, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, - 20 семінаристів з Києво-Печерської лаври”, — зазначив міський голова.
Він додав, що за добу одного пацієнта госпіталізували до Олександрівської лікарні, інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 27 квітня зафіксовано 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 220 летальних.