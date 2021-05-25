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COVID-19 с нами надолго: врач о том, почему ИФА-тест на антиген нужен в период летних концертов

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Летом ожидается спад COVID-19, поэтому и увеличивается количество концертов и массовых мероприятий. Однако нарушение санитарных мер может привести к потере контроля над коронавирусом и новым вспышкам. Поэтому и.о. главного врача ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского НАМН Украины" Александр Карловский считает, что ИФА-тестирование на антиген коронавируса является оптимальной опцией для того, чтобы контролировать распространение болезни, сообщает УНН.

COVID-19 с нами надолго: врач о том, почему ИФА-тест на антиген нужен в период летних концертов

Цитата:

"Антигенные ИФА-тесты хорошо подходят. Выявление антигена с точностью равно ПЦР-тестам, но значительно быстрее. Сколько людей заболеет во время ослабления санитарных норм - это зависит так же от тесных контактов: если у человека нет антител, то он, возможно, заболеет. Это все индивидуально. Заражение на массовых мероприятиях и концертах возможно", - отметил Карловский.

Детали

Поэтому врач не исключает, что лучшей стратегией для противодействия COVID-19 является тестирование участников перед проведением массовых мероприятий, как это сейчас все чаще делают во всем мире.

"Коронавирус с нами надолго. Если он так мутирует, и появляются новые штаммы, то это будет проблема. Надо еще понять, есть ли перекрестный иммунитет у тех, кто переболел, и поствакцинальный перекрестный иммунитет - есть ли он на другие штаммы", - подытожил врач Карловский.

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