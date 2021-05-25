COVID-19 з нами надовго: лікар про те, чому ІФА-тест на антиген потрібен у період літніх концертів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Влітку очікується спад COVID-19, тому й збільшується кількість концертів і масових заходів. Однак порушення протиепідемічних заходів може призвести до втрати контролю над коронавірусом і нових спалахів. Тому в.о. головного лікаря ДУ “Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського НАМН України" Олександр Карловський вважає, що ІФА-тестування на антиген коронавірусу є оптимальною опцією для того, щоб тримати під контролем поширення хвороби, повідомляє УНН.
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“Антигенні ІФА-тести гарно підходять. Виявлення антигену за точністю дорівнює ПЛР-тестам, але значно швидше. Скільки людей захворіє під час зменшення протиепідемічних норм — це залежить так само від тісних контактів: якщо у людини немає антитіл, то вона, можливо, захворіє. Це все індивідуально. Зараження на масових заходах і концертах можливі”, — зауважив Карловський.
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Тому лікар не виключає, що найкращою стратегією для протидії COVID-19 є тестування учасників перед проведенням масових заходів, як це зараз все частіше роблять у всьому світі.
“Коронавірус з нами надовго. Якщо він так мутує, і з’являються нові штами, то це буде проблема. Треба ще зрозуміти, чи є перехресний імунітет у тих, хто перехворів, і поствакцинальний перехресний імунітет — чи є він на інші штами”, — підсумував лікар Карловський.