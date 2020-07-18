COVID-19 в Украине: по-состоянию на вечер в Ровенской области общее число больных превысило 5 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. По состоянию на вечер 17 июля в Ровенской области зарегистрировано 5015 случаев заболевания COVID-19, пишет УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Виталия Коваля.
“По состоянию на вечер 17 июля в Ровенской области зарегистрировано 43 новых случая заболевания COVID-19. Возраст больных от 1 месяца до 66 лет... Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5015 случаев заболевания коронавирусной болезнью. В области 87 летальных случаев вызваны COVID-19. Преодолели болезнь 3553 человека”, — указано в сообщении.
Добавим, на 17 мая в Украине зафиксировано 57 264 случая болезни. Из них — 1456 летальные.