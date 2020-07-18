COVID-19 в Україні: станом на вечір у Рівненській області загальна кількість хворих перевищила 5 тисяч

“Станом на вечір 17 липня на Рівненщині зареєстровано 43 нові випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 1 місяця до 66 років... Таким чином в Рівненській області наразі маємо 5015 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. В області 87 летальних випадків спричинені COVID-19. Подолали хворобу 3553 людини”, — вказано у повідомленні.

Додамо, на 17 травня в Україні зафіксовано 57 264 випадки хвороби. З них — 1456 летальні.