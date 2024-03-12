COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний - Кузин

Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации еще не достигают рекомендованных ВОЗ, уже точно можно сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний. Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

Детали

Я уверен, что да. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации еще не достигают рекомендованных ВОЗ, мы уже точно можем сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний. Он будет у нас каждый осенне-зимний период. Мы будем сталкиваться с ним каждый год. Он будет продолжать мутировать, но текущий характер мутаций не дает тенденций к тому, что он станет хуже и агрессивнее - сказал Кузин, отвечая на вопрос, можно ли уже говорить о том, что худшее по COVID-19 позади.

Кузин также рассказал, что за четыре года по состоянию на начало марта в Украине было зафиксировано более 5,6 млн случаев заболевания COVID-19.

И от COVID-19, или от его осложнений умерло почти 112,5 тыс. украинцев. Хотел бы отметить то, что суммарно почти 15 млн украинцев получили уже две прививки, то есть это то, что соответствует минимальному стандарту ВОЗ - добавил Кузин.

Напомним

Гриппом и ОРВИ в течение эпидемического сезона, со 2 октября 2023 года по 3 марта 2024-го, переболело 9,6% населения Украины, или 3,4 млн человек, что на треть больше, чем годом ранее, при этом от гриппа и ОРВИ, в том числе COVID-19, умерли 854 человека.