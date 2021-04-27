COVID-19 на Херсонщине: за сутки 10 умерших и лишь 27 новых больных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 27 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в области с начала пандемии скончалось 915 человек. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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“За последние сутки проведено 649 ПЦР-исследований, 708 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 1721 исследования экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 27 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 10 мужчин и 17 женщин”, — говорится в сообщении.
Детали
Состояние больных удовлетворительное, 22 человека находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 5 человек.
Отмечается, что за сутки умерли:
— мужчины, 77, 72, 67 и 51 год, а также женщины, 85, 82 и 80 лет, жители г. Херсон.
— мужчины, 79 и 78 лет, жители Алешковского района;
— мужчина, 70 лет, житель Новотроицкого района.
Все имели пневмонию и COVID-19.
Добавляется, что в области зафиксировано 216 выздоровлений.
Всего в области вакцинами Oxford / AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech) привито 16140 человек, из которых 6217 — мужчины и 9923 — женщины.
“Поэтому сейчас в области 30 373 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 24 384 человека побороли недуг;
— 5064 человека инфицированы COVID-19;
— 925 человек умерли”, — резюмировали в ОГА.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 030 333 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 42 518 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.