COVID-19 на Херсонщині: за добу 10 померлих і лише 27 нових хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 27 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 915 людей. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
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"За останню добу проведено 649 ПЛР-досліджень, 708 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1721 дослідження експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 27 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 10 чоловіків та 17 жінок", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Стан хворих задовільний, 22 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 5 осіб.
Зазначається, що за добу померли:
- чоловіки, 77, 72, 67 та 51 рік, а також жінки, 85, 82 та 80 років, жителі м. Херсон;
- чоловіки, 79 та 78 років, жителі Олешківського району;
- чоловік, 70 років, житель Новотроїцького району.
Всі мали пневмонію та COVID-19.
Додається, що в області зафіксовано 216 одужань.
Всього в області вакцинами Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) та Comirnaty (Pfizer-BioNTech) щеплено 16 140 людей, з яких 6 217 - чоловіки і 9 923 - жінки.
"Тож наразі в області 30 373 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 24 384 людини побороли недуг;
- 5 064 людини інфіковані COVID-19;
- 925 людей померли", - резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 030 333 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 518 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.