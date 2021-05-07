COVID-19: Киев достиг рекомендуемого ВОЗ показателя, свидетельствующего о взятии инфекции под контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Киев достиг показателя, который свидетельствует о взятии коронавирусной инфекции под контроль. Об этом сказал на брифинге в пятницу заместитель министра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
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“О стабилизации эпидситуации свидетельствуют данные выявленных положительных случаев при проведении исследований методом ПЦР, а также путем использования быстрых тестов с антигеном. В частности, город Киев уже в течение двух дней достиг рекомендуемого ВОЗ показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль. В частности, в городе Киеве показатель выявления положительных случаев среди всех протестированных не превышает 5%”, — сказал Ляшко.
Детали
По данным главного санитарного врача, еще 5 областей не превышают процент в 10% всех протестированных. В частности это — Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области.
Справка
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 611 больных коронавирусом. Умерло 30 человек.
Количество в более 600 новых случаев COVID-19 фиксируют в столице вторые сутки.