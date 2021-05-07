COVID-19: Київ досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль

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“Про стабілізацію епідситуації свідчать дані виявлених позитивних випадків при проведенні досліджень методом ПЛР, а також шляхом використання швидких тестів з антигеном. Зокрема, місто Київ уже впродовж двох днів досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. Зокрема, в місті Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%”, — сказав Ляшко.

Деталі

За даними головного санлікаря, ще 5 областей не перевищують відсоток у 10% серед усіх протестованих. Зокрема це — Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецька області.

Довідково

У Києві за минулу добу виявили 611 хворих на коронавірус. Померло 30 людей.



Кількість у понад 600 нових випадків COVID-19 фіксують в столиці другу добу поспіль.