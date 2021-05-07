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COVID-19: Київ досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль

Київ • УНН

 • 18616 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Київ досягнув показника, який свідчить про взяття коронавірусної інфекції під контроль. Про це сказав на брифінгу у п’ятницю заступник міністра охорони здоров’я, головний санлікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Про стабілізацію епідситуації свідчать дані виявлених позитивних випадків при проведенні досліджень методом ПЛР, а також шляхом використання швидких тестів з антигеном. Зокрема, місто Київ уже впродовж двох днів досягнув рекомендованого ВООЗ показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. Зокрема, в місті Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%”, — сказав Ляшко.

Деталі

За даними головного санлікаря, ще 5 областей не перевищують відсоток у 10% серед усіх протестованих. Зокрема це — Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецька області.

Довідково

У Києві за минулу добу виявили 611 хворих на коронавірус. Померло 30 людей.

Кількість у понад 600 нових випадків COVID-19 фіксують в столиці другу добу поспіль.

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