Після вихідних у Києві другий день поспіль понад 600 нових випадків COVID-19, померло ще 30 людей

ukru
Ексклюзив
10:51 • 34245 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 57801 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 121652 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 163531 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 240319 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 181972 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 175598 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188315 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155098 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160253 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 103568 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 101969 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 115734 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 81232 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 105260 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 240327 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 193505 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 288907 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 284178 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 410871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 85998 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 92067 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 87801 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 109206 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 118550 перегляди
Актуальне
Після вихідних у Києві другий день поспіль понад 600 нових випадків COVID-19, померло ще 30 людей

Після вихідних у Києві другий день поспіль понад 600 нових випадків COVID-19, померло ще 30 людей

Київ • УНН

 • 15617 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві за минулу добу виявили 611 хворих на коронавірус. Померло 30 людей. Про це у Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко, передаєУНН.

Цитата:

“611 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померло 30 людей. Усього за період пандемії в місті 4750 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 197 968”, — повідомив Кличко.

Деталі

Так, протягом минулої доби захворіло 334 жінки віком від 18 до 100 років, 255 чоловіків віком від 18 до 94 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Госпіталізували з коронавірусом в Києві протягом доби 24 хворих, ще 145 людей було госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус минулої доби 1303 особи, загалом перехворіли 126 618 киян.

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та в Дніпровському (69).

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, — 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — до 3 тисяч.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Київ

Звернутися з питань розміщення реклами