Після вихідних у Києві другий день поспіль понад 600 нових випадків COVID-19, померло ще 30 людей

Цитата:

“611 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померло 30 людей. Усього за період пандемії в місті 4750 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 197 968”, — повідомив Кличко.

Деталі

Так, протягом минулої доби захворіло 334 жінки віком від 18 до 100 років, 255 чоловіків віком від 18 до 94 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Госпіталізували з коронавірусом в Києві протягом доби 24 хворих, ще 145 людей було госпіталізовано з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Подолали коронавірус минулої доби 1303 особи, загалом перехворіли 126 618 киян.

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та в Дніпровському (69).

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 2,105 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 6 травня, — 8,4 тисячі, що на третину більше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу на рівні попереднього дня — 379. У порівнянні з добою раніше зросла кількість госпіталізованих — до 3 тисяч.



