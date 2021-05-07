После выходных в Киеве второй день подряд более 600 новых случаев COVID-19, умерло еще 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве за минувшие сутки обнаружили 611 больных коронавирусом. Умерло 30 человек. Об этом в Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Цитата:
"611 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерло 30 человек. Всего за период пандемии в городе 4750 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня - 197 968", - сообщил Кличко.
Детали
Так, за прошедшие сутки заболело 334 женщины в возрасте от 18 до 100 лет, 255 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 7 девочек от 2 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.
Госпитализировали с коронавирусом в Киеве в течение суток 24 больных, еще 145 человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Преодолели коронавирус за прошедшие сутки 1303 человека, в общем переболели 126 618 киевлян.
Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в районах: Дарницком (112), Деснянском (71) и в Днепровском (69).
Дополнение
По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 2,105 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 6 мая, - 8,4 тысячи, что на треть больше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки на уровне предыдущего дня - 379. По сравнению с сутками ранее выросло количество госпитализированных - до 3 тысяч.