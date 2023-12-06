Concord Fintech Solutions вошла в ТОП 10 самых масштабных социальных бизнесов Днепропетровщины

5 декабря к Международному дню Волонтера в Днепре состоялась церемония празднования 50 самых ярких социальных инициатив от бизнесов города и региона. Во время которой презентовали 10 наиболее мощных инициатив предпринимателей Днепра за время полномасштабной войны. В этот список вошла и первая в Украине открытая финтех-экосистема Concord Fintech Solutions, основанная Еленой соседкой, сообщает УНН.

Детали

Организаторы мероприятия: БФ "Корабель Допомоги", PR-агентство PRoector при поддержке Днепропетровского областного совета.

Как социально ответственный бизнес, Concord Fintech Solutions:

- направляет значительную часть (в некоторые месяцы – до 50%) своей прибыли на благотворительные проекты;

- создает цифровые сервисы и продукты, работающие на украинскую экономику;

- заботится о безопасности и благосостоянии сотрудников и их семей (профессиональная психологическая поддержка, медицинское страхование, релокация и др.);

- своевременно платит налоги в государственный бюджет (151 млн грн за 2022 год).

Несмотря на обстоятельства, CFS продолжает работать и инвестировать в надвигающуюся победу. С начала полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня, благодаря совместным усилиям элементов экосистемы оказана благотворительная помощь, что в целом оценивается в 133 500 000 грн - рассказывают в Concord Fintech Solutions.

За это время Concord Fintech Solutions помогала:

- повышать обороноспособность армии-101,1 млн грн на закрытие нужд военных;

- выздоравливать тяжелобольным детям-9,1 млн грн на лечение и реабилитации маленьких пациентов;

- улучшать качество работы медучреждений-8,2 млн грн на обеспечение больниц медикаментами и оборудованием;

- обеспечивать товарами первой необходимости пострадавших от войны - гуманитарная помощь на 13,3 млн грн;

- реализовывать образовательные проекты - 0,5 млн грн на поддержку социальных инициатив.

Главным оператором благотворительной помощи выступает биржа благотворительности "Добродій", которая осуществляет CSR-политику экосистемы и ее партнеров.