Concord Fintech Solutions вошла в ТОП 10 самых масштабных социальных бизнесов Днепропетровщины
Киев • УНН
Concord Fintech Solutions была признана одним из 10 лучших социальных бизнесов Днепропетровщины за свой вклад во время войны, такой как финансирование обороны, медицинская поддержка и гуманитарная помощь.
5 декабря к Международному дню Волонтера в Днепре состоялась церемония празднования 50 самых ярких социальных инициатив от бизнесов города и региона. Во время которой презентовали 10 наиболее мощных инициатив предпринимателей Днепра за время полномасштабной войны. В этот список вошла и первая в Украине открытая финтех-экосистема Concord Fintech Solutions, основанная Еленой соседкой, сообщает УНН.
Детали
Организаторы мероприятия: БФ "Корабель Допомоги", PR-агентство PRoector при поддержке Днепропетровского областного совета.
Как социально ответственный бизнес, Concord Fintech Solutions:
- направляет значительную часть (в некоторые месяцы – до 50%) своей прибыли на благотворительные проекты;
- создает цифровые сервисы и продукты, работающие на украинскую экономику;
- заботится о безопасности и благосостоянии сотрудников и их семей (профессиональная психологическая поддержка, медицинское страхование, релокация и др.);
- своевременно платит налоги в государственный бюджет (151 млн грн за 2022 год).
Несмотря на обстоятельства, CFS продолжает работать и инвестировать в надвигающуюся победу. С начала полномасштабного вторжения до сегодняшнего дня, благодаря совместным усилиям элементов экосистемы оказана благотворительная помощь, что в целом оценивается в 133 500 000 грн
За это время Concord Fintech Solutions помогала:
- повышать обороноспособность армии-101,1 млн грн на закрытие нужд военных;
- выздоравливать тяжелобольным детям-9,1 млн грн на лечение и реабилитации маленьких пациентов;
- улучшать качество работы медучреждений-8,2 млн грн на обеспечение больниц медикаментами и оборудованием;
- обеспечивать товарами первой необходимости пострадавших от войны - гуманитарная помощь на 13,3 млн грн;
- реализовывать образовательные проекты - 0,5 млн грн на поддержку социальных инициатив.
Главным оператором благотворительной помощи выступает биржа благотворительности "Добродій", которая осуществляет CSR-политику экосистемы и ее партнеров.
Concord Fintech Solutions вошла в ТОП 10 самых масштабных социальных бизнесов Днепропетровщины
Concord Fintech Solutions была признана одним из 10 лучших социальных бизнесов Днепропетровщины за свой вклад во время войны, такой как финансирование обороны, медицинская поддержка и гуманитарная помощь.
Насирова оставили под стражей с альтернативой залога в более 120 млн гривен
Романа Насирова, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины, оставили под стражей; его залог установлен в размере более 120 миллионов гривен на фоне обвинений в незаконном получении 722 миллионов гривен.
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
За первые десять месяцев 2023 года украинские власти изъяли 439 поддельных банкнот в долларах США и 13 - евро, причем чаще всего подделывались банкноты номиналом 100 долларов, 50 евро и 200 евро.
Украина представила отчет о декарбонизации и план по энергетике на СОР28
В правительстве разрабатывают планы по увеличению доли возобновляемой энергетики в структуре производства электроэнергии в Украине. Возобновляемые источники будут составлять 27 процентов уже к 2030 году.
2023 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений - Copernicus
Служба изменения климата ЕС Copernicus, в разгар переговоров по климату на CAP28 объявила, что 2023 год будет самым жарким во всем мире с начала ведения записей в середине 19 века.
Харьковская область утром подверглась новым вражеским ударам, двое раненых
Российские войска обстреляли гражданские районы в Харьковской области, ранив жителей и повредив инфраструктуру, включая жилые дома и амбулаторию.
"Укрзализныця" запустила сервис заказа билетов для военных
Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, а билеты уже раскупили.
Reuters: Байден планирует усилить кампанию по сбору средств звездами Ленни Кравицом и Спилбергом
Президент Байден начал декабрьскую кампанию по сбору средств, в рамках которой состоится по меньшей мере девять мероприятий.
В этом году 1,3 миллиона украинцев во время эпидемиологического сезона переболели гриппом или COVID.
В этом эпидсезоне украинцы болеют на 40 процентов больше по сравнению с прошлым годом - Кузин.
Только в экстренных случаях: в россии запретят ученикам использовать мобильные телефоны в школах
В россии одобрили законопроект о запрете использования мобильных телефонов в школах, разрешив их только в экстренных случаях.