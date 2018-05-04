Combined Resolve X: как тренируются украинские десантники и танкисты в Германии

"Сводное подразделение от ВСУ вошло в состав сил OPFOR. Их основу составляет многонациональный батальон под командованием представителей ВС США. Кроме американцев, среди наших союзников латыши, румыны и словенцы", - сообщили в ведомстве.

На вооружении батальона, как отмечается, - танки Т-84 и М-84 (словенская модернизация танка Т-72), бронемашины 103 Spartan, MLI-84M, 107 Scimitar и БТР-80.

Противоположную сторону, BLUEFOR, представляют подразделения ВС Албании, Болгарии, Грузии, Польши и США, вооруженные танками M1A2 Abrams, бронемашинами Rosomak, Bradley и САУ Paladin.

"На первом этапе активной фазы украинские подразделения в составе сил OPFOR отработают действия в наступлении. Рота десантников с 79-й ДШБр и танковый взвод от 14-й ОМБр совершили марш в заданный район. Наши военнослужащие несколько раз вступали в бой с противником", - сообщили в Генштабе.

В частности указано, что в ходе столкновений были подбиты несколько вражеских танков Abrams. "Без значительных потерь сводному подразделению ВС Украины удалось добраться до точки назначения. После этого десантники заминировали важные пути сообщения и вместе с танкистами устроили засаду", - рассказали в ведомстве.

Напомним, Украина примет участие в крупнейших военных учениях в Эстонии.