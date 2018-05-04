Combined Resolve X: як тренуються українські десантники і танкісти у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На полігоні поблизу міста Хохенфельц у Німеччині розпочалася активна фаза міжнародних навчань Combined Resolve X. До складу сил OPFOR увійшов і зведений підрозділ від Збройних сил України, передає УНН з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.
"Зведений підрозділ від ЗСУ увійшов до складу сил OPFOR. Їх основу складає багатонаціональний батальйон під командуванням представників ЗС США. Окрім американців, серед наших союзників латвійці, румуни та словенці", - повідомили у відомстві.
На озброєнні батальйону, як зазначається, - танки Т-84 та М-84 (словенська модернізація танку Т-72), бронемашини 103 Spartan, MLI-84M, 107 Scimitar та БТР-80.
Протилежну сторону, BLUEFOR, представляють підрозділи ЗС Албанії, Болгарії, Грузії, Польщі та США, озброєні танками M1A2 Abrams, бронемашинами Rosomak, Bradley та САУ Paladin.
"На першому етапі активної фази українські підрозділи у складі сил OPFOR відпрацюють дії у наступі. Рота десантників з 79-ої ДШБр та танковий взвод від 14 ОМБр здійснили марш у заданий район. Наші військовослужбовці декілька разів вступали у бій із противником", - повідомили у Генштабі.
Зокрема вказано, що під час зіткнень було підбито декілька ворожих танків Abrams. "Без значних втрат зведеному підрозділу ЗС України вдалося дістатися точки призначення. Після цього десантники замінували важливі шляхи сполучення та разом з танкістами влаштували засідку", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, Україна візьме участь у найбільших військових навчаннях в Естонії.