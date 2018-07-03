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CNN: Трамп планирует в начале саммита США и России переговорить с Путиным один на один

CNN: Трамп планирует в начале саммита США и России переговорить с Путиным один на один

Киев  •  УНН

 • 8678 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует в самом начале своей встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки переговорить с ним один на один. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту, передает УНН.

По его данным, глава Белого дома хочет сначала лично поговорить с главой российского государства без присутствия помощников и других членов делегаций.

Такой же формат переговоров Трамп предпочел во время встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре в прошлом месяце, отмечает телеканал. Как напоминают журналисты, Трамп и Ким Чен Ын тогда около часа общались сначала один на один в присутствии лишь переводчиков. Только затем к ним присоединились остальные члены делегаций двух стран.

Как сообщал УНН, партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии.

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