CNN: Трамп планує на початку саміту США і Росії переговорити з Путіним один на один
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує на самому початку своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі переговорити з ним один на один. Про це повідомила телекомпанія CNN з посиланням на джерело, знайоме з ходом підготовки до саміту, інформує УНН.
За його даними, глава Білого дому хоче спочатку особисто поговорити з главою російської держави без присутності помічників та інших членів делегацій.
Такий же формат переговорів Трамп вважав за краще під час зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі в минулому місяці, зазначає телеканал. Як нагадують журналісти, Трамп і Кім Чен Ин тоді близько години спілкувалися спочатку один на один в присутності лише перекладачів. Тільки потім до них приєдналися інші члени делегацій двох країн.
Як повідомляв УНН, партнер екс-глави штабу Трампа брав участь в розробці проросійської стратегії.