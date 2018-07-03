CNN: Трамп планує на початку саміту США і Росії переговорити з Путіним один на один

За його даними, глава Білого дому хоче спочатку особисто поговорити з главою російської держави без присутності помічників та інших членів делегацій.

Такий же формат переговорів Трамп вважав за краще під час зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином в Сінгапурі в минулому місяці, зазначає телеканал. Як нагадують журналісти, Трамп і Кім Чен Ин тоді близько години спілкувалися спочатку один на один в присутності лише перекладачів. Тільки потім до них приєдналися інші члени делегацій двох країн.

Як повідомляв УНН, партнер екс-глави штабу Трампа брав участь в розробці проросійської стратегії.