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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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CNN: среди погибших в Чернигове нашли гражданина США

CNN: среди погибших в Чернигове нашли гражданина США

Киев • УНН

 • 69873 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Убитого в Украине гражданина США звали Джеймс Уитни Хилл. Это имя CNN сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об этом информирует УНН.

Детали

Убитого в четверг в Чернигове гражданина США звали Джеймс Уитни Хилл, который родился 27 июня 1954 года в штате Миннесота. Мужчина был учителем английского языка, который жил в городе вместе с женой-украинкой.

По словам городских властей, Хилл был в числе нескольких погибших, когда русская артиллерия открыла огонь по мирным жителям города.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Украине погиб гражданин США, но он сказал, что не имеет дополнительных подробностей.

Напомним

Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене.

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