CNN: среди погибших в Чернигове нашли гражданина США

Детали

Убитого в четверг в Чернигове гражданина США звали Джеймс Уитни Хилл, который родился 27 июня 1954 года в штате Миннесота. Мужчина был учителем английского языка, который жил в городе вместе с женой-украинкой.

По словам городских властей, Хилл был в числе нескольких погибших, когда русская артиллерия открыла огонь по мирным жителям города.

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Украине погиб гражданин США, но он сказал, что не имеет дополнительных подробностей.

Напомним

Оккупанты расстреляли журналистов New York Times в Ирпене.