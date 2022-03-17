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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 55322 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 112913 перегляди

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CNN: серед загиблих у Чернігові знайшли громадянина США

CNN: серед загиблих у Чернігові знайшли громадянина США

Київ • УНН

 • 69875 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Убитого в Україні громадянина США звали Джеймс Вітні Хілл. Це імʼя CNN повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про це інформує УНН.

Деталі

Убитого в четвер у Чернігові громадянина США звали Джеймс Вітні Хілл, який народився 27 червня 1954 року в штаті Міннесота. Чоловік був вчителем англійської мови, який жив у місті разом із дружиною-українкою.

За словами міської влади, Хілл був серед кількох загиблих, коли російська артилерія відкрила вогонь по мирних жителях міста.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що в Україні загинув громадянин США, але він сказав, що не має додаткових подробиць.

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