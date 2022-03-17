CNN: серед загиблих у Чернігові знайшли громадянина США
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Убитого в Україні громадянина США звали Джеймс Вітні Хілл. Це імʼя CNN повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про це інформує УНН.
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Убитого в четвер у Чернігові громадянина США звали Джеймс Вітні Хілл, який народився 27 червня 1954 року в штаті Міннесота. Чоловік був вчителем англійської мови, який жив у місті разом із дружиною-українкою.
За словами міської влади, Хілл був серед кількох загиблих, коли російська артилерія відкрила вогонь по мирних жителях міста.
Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що в Україні загинув громадянин США, але він сказав, що не має додаткових подробиць.
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