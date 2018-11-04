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CNN: Демпартию США подозревают в кибератаке на систему регистрации избирателей Джорджии

CNN: Демпартию США подозревают в кибератаке на систему регистрации избирателей Джорджии

Киев  •  УНН

 • 8269 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Власти штата Джорджия начала расследование в отношении регионального отделения Демократической партии США в связи с подозрениями в ее причастности к хакерской атаке на электронную систему регистрации избирателей. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN, информирует УНН.

По ее данным, расследование инициировал секретарь штата Брайан Кемп, который заведует канцелярией губернатора Джорджии и в чьем ведении, согласно должностным обязанностям, находятся вопросы, касающиеся проведения выборов. “Хотя мы не можем давать комментариев по поводу деталей проходящего разбирательства, я могу подтвердить, что в отношении Демократической партии Джорджии проводится расследование в связи с возможными киберпреступлениями”, — приводит CNN заявление официального представителя секретаря Кэндис Брос.

В канцелярии также заявили, что расследование начато после того, как власти Джорджии получили некую информацию о неудавшихся попытках взломать онлайн-систему регистрации избирателей, отмечает телеканал. Как сообщается, власти штата уже поставили об этом в известность федеральное министерство внутренней безопасности и ФБР.

Республиканец Кемп баллотируется на пост губернатора Джорджии. Представители Демпартии уже назвали обвинения “полностью сфабрикованными”, обвинив Кемпа в том, что он таким образом хочет добиться преимущества в ходе выборов 6 ноября, на которых ему предстоит сразиться с демократом Стейси Абрамс.

“Этот политический трюк Кемпа за несколько дней до выборов служит очередным примером того, почему ему нельзя доверять и позволять осуществлять надзор за выборами, на которых он одновременно является кандидатом в губернаторы”, — говорится в заявлении исполнительного директора местного отделения Демпартии Ребекки Дехарт. Ранее демократы уже обвиняли Кемпа в превышении полномочий и конфликте интересов, призывая его уйти в отставку.

Как сообщал УНН, Мелания Трамп считает, что демократы и СМИ пытаются дискредитировать Трампа.

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