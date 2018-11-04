NBC: Меланія Трамп вважає, що демократи і ЗМІ намагаються дискредитувати Трампа

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перша леді США Меланія Трамп вважає, що представники Демократичної партії і опозиційні ЗМІ намагаються всіма силами дискредитувати її чоловіка президента США Дональда Трампа. Таку думку вона висловила в листі, направленому Національним комітетом республіканців напередодні проміжних виборів в США, повідомила телекомпанія NBC, інформує УНН.

“Демократи і опозиційні ЗМІ роблять все, що в їх силах, щоб дискредитувати Дональда за допомогою неправдивих звинувачень, поширюючи фальшиві новини і створюючи враження, що він не володіє підтримкою американського виборця”, — цитує телеканал уривок листа.

“Це битва, в якій ми повинні разом здобути перемогу”, — написала перша леді, закликавши виборців “зареєструвати свою підтримку і допомогти довести, що демократи і ЗМІ помиляються”.

Нагадуємо, віце-президент США Майкл Пенс переконаний, що Республіканська партія утримає контроль над Палатою представників Конгресу в результаті проміжних виборів, які відбудуться 6 листопада. З таким твердженням він виступив в суботу в ефірі Hill.TV.

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