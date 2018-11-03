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Пенс впевнений, що Республіканська партія утримає контроль над Палатою представників

Пенс впевнений, що Республіканська партія утримає контроль над Палатою представників

Київ • УНН

 • 9052 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Віце-президент США Майкл Пенс переконаний, що Республіканська партія утримає контроль над Палатою представників Конгресу в результаті проміжних виборів, які відбудуться 6 листопада. З таким твердженням він виступив в суботу в ефірі Hill.TV, який належить виданню The Hill, інформує УНН.

“Я думаю, що ми зможемо збільшити нашу присутність в Сенаті, я думаю, що ми утримаємо більшість в Палаті представників”, — сказав віце-президент. Він також зазначив, що президент зможе працювати з Конгресом щодо низки питань, якщо Демократична партія отримає більшість в Палаті представників після виборів.

Проміжні вибори в Конгрес пройдуть в США у вівторок, 6 листопада: будуть переобрані 35 з 100 сенаторів, усі 435 членів Палати представників Конгресу США, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члени законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. Перші виборчі дільниці відкриються о 05:00 в штаті Вермонт, в Нью-Йорку голосування почнеться на годину пізніше, а завершиться воно із закриттям виборчих дільниць в штаті Гаваї в 18:00 за місцевим часом.

Як повідомляв УНН, Пентагону дано “зелене світло” для кібератаки на РФ у разі втручання у вибори.

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