Пенс впевнений, що Республіканська партія утримає контроль над Палатою представників

“Я думаю, що ми зможемо збільшити нашу присутність в Сенаті, я думаю, що ми утримаємо більшість в Палаті представників”, — сказав віце-президент. Він також зазначив, що президент зможе працювати з Конгресом щодо низки питань, якщо Демократична партія отримає більшість в Палаті представників після виборів.

Проміжні вибори в Конгрес пройдуть в США у вівторок, 6 листопада: будуть переобрані 35 з 100 сенаторів, усі 435 членів Палати представників Конгресу США, 39 губернаторів штатів і територій, а також 6073 члени законодавчих зборів штатів, судді і члени рад шкільних округів. Перші виборчі дільниці відкриються о 05:00 в штаті Вермонт, в Нью-Йорку голосування почнеться на годину пізніше, а завершиться воно із закриттям виборчих дільниць в штаті Гаваї в 18:00 за місцевим часом.

Як повідомляв УНН, Пентагону дано “зелене світло” для кібератаки на РФ у разі втручання у вибори.