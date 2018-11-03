Пенс уверен, что Республиканская партия удержит контроль над Палатой представителей

“Я думаю, что мы сможем увеличить наше присутствие в Сенате, я думаю, что мы удержим большинство в Палате представителей”, — сказал вице-президент. Он также отметил, что президент сможет работать с Конгрессом по ряду вопросов, если Демократическая партия получит большинство в Палате представителей после выборов.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США во вторник, 6 ноября: будут переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. Первые избирательные участки откроются в 05:00 в штате Вермонт, в Нью-Йорке голосование начнется на час позже, а завершится оно с закрытием избирательных участков в штате Гавайи в 18:00 по местному времени.

Как сообщал УНН, Пентагона дан “зеленый свет” для кибератаки на РФ в случае вмешательства в выборы.