NBC: Мелания Трамп считает, что демократы и СМИ пытаются дискредитировать Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Первая леди США Мелания Трамп считает, что представители Демократической партии и оппозиционные СМИ пытаются всеми силами дискредитировать ее мужа президента США Дональда Трампа. Такое мнение она высказала в письме, направленном Национальным комитетом республиканцев накануне промежуточных выборов в США, сообщила телекомпания NBC, информирует УНН.
“Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что в их силах, чтобы дискредитировать Дональда с помощью ложных обвинений, распространяя фальшивые новости и создавая впечатление, что он не обладает поддержкой американского избирателя”, — цитирует телеканал отрывок письма.
“Это битва, в которой мы должны вместе одержать победу”, — написала первая леди, призвав избирателей “зарегистрировать свою поддержку и помочь доказать, что демократы и СМИ ошибаются”.
Напоминаем, вице-президент США Майкл Пенс убежден, что Республиканская партия удержит контроль над Палатой представителей Конгресса в результате промежуточных выборов, которые состоятся 6 ноября. С таким утверждением он выступил в субботу в эфире Hill.TV.