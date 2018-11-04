CNN: Демпартію США підозрюють у кібератаці на систему реєстрації виборців Джорджії

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Влада штату Джорджія почала розслідування відносно регіонального відділення Демократичної партії США в зв’язку з підозрами в її причетності до хакерської атаки на електронну систему реєстрації виборців. Про це повідомила в неділю телекомпанія CNN, інформує УНН.