CNN: Демпартію США підозрюють у кібератаці на систему реєстрації виборців Джорджії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Влада штату Джорджія почала розслідування відносно регіонального відділення Демократичної партії США в зв’язку з підозрами в її причетності до хакерської атаки на електронну систему реєстрації виборців. Про це повідомила в неділю телекомпанія CNN, інформує УНН.
За її даними, розслідування ініціював секретар штату Брайан Кемп, який завідує канцелярією губернатора Джорджії і в чиєму веденні, згідно з посадовими обов’язками, знаходяться питання, що стосуються проведення виборів. “Хоча ми не можемо давати коментарів з приводу деталей розгляду. що триває, я можу підтвердити, що в відношенні Демократичної партії Джорджії проводиться розслідування в зв’язку з можливими кіберзлочинами”, — наводить CNN заяву офіційного представника секретаря Кендіс Брос.
У канцелярії також заявили, що розслідування розпочато після того, як влада Джорджії отримали якусь інформацію про невдалі спроби зламати онлайн-систему реєстрації виборців, зазначає телеканал. Як повідомляється, влада штату вже поставила до відома про це федеральне міністерство внутрішньої безпеки і ФБР.
Республіканець Кемп балотується на пост губернатора Джорджії. Представники Демпартії вже назвали звинувачення “повністю сфабрикованими”, звинувативши Кемпа в тому, що він таким чином хоче добитися переваги в ході виборів 6 листопада, на яких йому належить боротися з демократом Стейсі Абрамс.
“Цей політичний трюк Кемпа за кілька днів до виборів служить черговим прикладом того, чому йому не можна довіряти і дозволяти здійснювати нагляд за виборами, на яких він одночасно є кандидатом в губернатори”, — йдеться в заяві виконавчого директора місцевого відділення Демпартії Ребекки Дехарт. Раніше демократи вже звинувачували Кемпа в перевищенні повноважень і конфлікт інтересів, закликаючи його піти у відставку.
Як повідомляв УНН, Меланія Трамп вважає, що демократи і ЗМІ намагаються дискредитувати Трампа.