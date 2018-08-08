ЧЕ по летним видам спорта: дуэт прыгунов в воду пополнил медальную копилку Украины

Украинцы после пяти попыток на соревнованиях в Глазго получили от судей суммарную оценку 291,81 балла.



Первое место досталось паре с Германии Лу Массенбергу и Тени Пунцель - 313,50. "Серебро" на счету британцев Росса Хаслема и Грейс Рид - 308,67.



Таким образом, "сине-желтые" имеют 6 "золотых", 10 "серебряных" при 3-х бронзовых наградах.



Как сообщалось ранее, прыгуны в воду стали авторами первой медали для Украины на ЧЕ-2018.