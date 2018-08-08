ЧЄ з літніх видів спорту: дует стрибунів у воду поповнив медальну скарбничку України

Українці після п'яти спроб на змаганнях у Глазго отримали від суддів сумарну оцінку 291,81 бала.



Перше місце дісталося парі з Німеччині Лу Массенбергу і Тіні Пунцель - 313,50. "Срібло" на рахунку британців Росса Хаслема і Грейс Рід - 308,67.



Таким чином, "синьо-жовті" мають 6 "золотих", 10 "срібних" при 3-х бронзових нагородах.



Як повідомлялося раніше, стрибуни у воду стали авторами першої медалі для України на ЧЄ-2018.