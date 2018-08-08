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ЧЄ з літніх видів спорту: дует стрибунів у воду поповнив медальну скарбничку України

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Представники України Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик отримали нагороду на першому в історії чемпіонаті Європи з літніх видів спорту, передає УНН.

Українці після п'яти спроб на змаганнях у Глазго отримали від суддів сумарну оцінку 291,81 бала.

Перше місце дісталося парі з Німеччині Лу Массенбергу і Тіні Пунцель - 313,50. "Срібло" на рахунку британців Росса Хаслема і Грейс Рід - 308,67.

Таким чином, "синьо-жовті" мають 6 "золотих", 10 "срібних" при 3-х бронзових нагородах.

Як повідомлялося раніше, стрибуни у воду стали авторами першої медалі для України на ЧЄ-2018.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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