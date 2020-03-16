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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99163 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103051 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105123 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104167 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112689 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100671 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 106627 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131551 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чумак рассказал, как будут работать органы прокуратуры во время карантина

Чумак рассказал, как будут работать органы прокуратуры во время карантина

Киев  •  УНН

 • 17900 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. И.о. генерального прокурора Виктор Чумак рассказал, что во время карантина органы прокуратуры не будут проводить прием граждан, но обращения будут приниматься в электронной форме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокуратуры.

"Некоторое время в прокуратуре не будет проводиться личный прием граждан, но обращения будут приниматься в электронной форме. Запрещается проведение всех массовых мероприятий", - отметил Чумак.

По его словам, переносится на неопределенный срок Всеукраинская конференция прокуроров, проведение которой планировалось 27 марта. Также пока не будет проведено дополнительное тестирование в рамках аттестации прокуроров региональных прокуратур. Также он отметил, что принято решение о выделении отдельных средств на закупку и обеспечение прокуратур антисептическими средствами.

"Мы ищем возможность купить на каждую прокуратуру дистанционные термометры для измерения температуры всех, кто входит в помещение, и работников прокуратуры", - добавил Чумак.

Напомним, Совет судей Украины просит граждан воздержаться от посещения судов, если слушания не предусматривают обязательного присутствия участников сторон.

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