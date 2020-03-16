Чумак розповів, як працюватимуть органи прокуратури під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В.о. генерального прокурора Віктор Чумак розповів, що під час карантину органи прокуратури не будуть проводити прийом громадян, але звернення будуть прийматися в електронній формі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокуратури.
"Певний час в прокуратурах не буде проводитись особистий прийом громадян, але звернення будуть прийматися в електронній формі. Забороняється проведення усіх масових заходів", - зазначив Чумак.
За його словами, переноситься на невизначений термін Всеукраїнська конференція прокурорів, проведення якої планувалось 27 березня. Також поки не буде проведено додаткове тестування в рамках атестації прокурорів регіональних прокуратур. Також він зазначив, що прийнято рішення про виділення окремих коштів на закупівлю та забезпечення прокуратур антисептичними засобами.
"Ми шукаємо можливість купити на кожну прокуратуру дистанційні термометри для вимірювання температури всіх, хто входить до приміщень, та працівників прокуратури", - додав Чумак.
Нагадаємо, Рада суддів України просить громадян утриматися від відвідин судів, якщо слухання не передбачають обов’язкової присутності учасників сторін.